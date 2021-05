Famiglia De Laurentiis, week end da incubo: dopo il disastro Napoli anche il Bari rischiare di salutare i playoff

Week end da incubo per la famiglia De Laurentiis. Dopo il sogno Champions sfumato con la Ssc Napoli, anche il Bari rischia di buttare al vento una rocambolesca stagione. Biancorossi sconfitti da un gol di Tulli dalla Feralpi Salò nell'andata play off. Nonostante un discreto secondo tempo non riesce il colpo del pareggio, con D'Ursi e Sarzi che si mangiano due grandi occasioni da gol. Provvidenziale in più occasioni Frattali, che si è salvato su una clamorosa traversa di Scarsella. Al ritorno occorrerà vincere, con qualsiasi risultato. Dal 'Turina' è tutto.