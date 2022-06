Falso in bilancio SSC Napoli, l'avvocato Afeltra a CN24: "Il club non rischia nulla, impossibile definire illecito il valore di un calciatore"

Ultime notizie SSC Napoli - L'avvocato Roberto Afeltra è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime in casa SSCNapoli legate all'indagine attorno al club di De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ripercussioni sul piano sportivo per la SSC Napoli? Sicuramente no, visto che la giustizia sportiva ha avviato le sue azioni a seguito dell'avvio delle indagini della Procura di Milano, per le famose plusvalenze. Diventate poi 'falsi in bilancio' a Milano. Adesso per competenza hanno mandato a Napoli e Roma per l'affare Osimhen di controllare la situazione. Non c'è la possibilità di valutare l'oggettività nello scambio di un calciatore, il cosiddetto valore del calciatore: finché non si arriva a questa situazione, ogni ipotetica azione illecita sarà priva di fondamento. Perché non si può affermare un valore oggettivo per la prestazione sportiva di un giocatore. Per questo non si può affermare che la somma messa in bilancio possa essere ritenuta erronea o illecita. A mio modestissimo avviso, non c'è nessuna possibilità che quest'indagine si possa concludere con un rinvio a giudizio di De Laurentiis o degli altri rappresentanti legali del calcio Napoli".