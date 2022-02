Fabio Cannavaro: "La mia su Insigne. Panchina Napoli? Un sogno. Spero che un giorno..."

Napoli Calcio- Allenare un giorno il Napoli. E' questo il sogno che Fabio Cannavaro ribadisce di nuovo in un'intervista a SkySport. L'ex pallone d'oro ha parlato anche della situazione di Lorenzo Insigne: "Ha dato il massimo per la squadra fino ad oggi: non ha ricevuto l'offerta che voleva dalla società e ha pensato al suo futuro. Si è comportato da professionista nonostante fosse legato alla piazza. Possiamo solo fargli un grosso in bocca al lupo.

Panchina Napoli, Cannavaro si candida

Sulla panchina azzurra invece: "Sarebbe il mio sogno. Sono andato via troppo presto per problemi societari e non ho avuto più modo di tornare. L'obiettivo di un giovane allenatore come me è allenare i grandi club e il Napoli ovviamente è tra questi. E poi c'è la componente tifo....".