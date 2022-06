Fabiani: "Rinnovi Napoli? Giuntoli non si farà prendere per la giacca. Cavani alla Salernitana? Innalzare il livello di professionalità"

Angelo Fabiani, ex direttore sportivo della Salernitana, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Fabiani sulla questione rinnovi in casa Napoli

"Il calcio ha subito mutamenti, prima c'era il calciatore e basta, oggi è diventato una piccola azienda. Bisogna essere abili e capaci a mettere d'accordo tutte le micro società ma Giuntoli è navigato e saprà uscirne fuori. Se non dovesse accadere, vuol dire che non si è fatto prendere per la giacca. Cavani alla Salernitana? Un po' come fu Ribery che porta freschezza e professionalità nello spogliatoio. Cavani lo conosciamo tutti, oltre al valore in campo, nello spogliatoio ti fa innalzare il livello di professionalità".

