Fabian, l'agente: "Trattative per il rinnovo ferme fino a fine anno. Grandi club hanno chiesto informazioni, abbiamo informato il Napoli"

Ultime notizie mercato Napoli - Alvaro Torres, agente di Fabian Ruiz, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca a proposito della situazione relativa al rinnovo del suo assistito. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha subito molti cambiamenti nel club e ha vissuto un'annata difficile. Rinnovo? Abbiamo accantonato le trattative per il rinnovo per un po', fino alla fine della stagione. Ovviamente ci sono club molto importanti che hanno chiesto informazioni su di lui e abbiamo già informato il Napoli di questo. Parliamo del miglior giocatore Under 21, ha disputato tre ottime stagioni tra Betis e Napoli e tutto questo porta i club ad avere interesse nei suoi confronti e loro sanno che Fabian sarà il calciatore del prossimo decennio. Clausola? No, non ce l'ha. E non so quale sia il suo valore in caso di trasferimento".