Fabian Ruiz: "Non ho mai vinto al Camp Nou, questo può essere un giorno speciale! Possiamo fare la storia"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Barcellona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per tutti noi calciatori giocare al Camp Nou è molto speciale. Non ho mai vinto in questo stadio e questo può essere un giorno speciale. E’ una partita molto importante, loro sono forti, hanno i migliori calciatori al mondo ma ce la possiamo fare, abbiamo lavorato tanto per questa sfida. Oggi possiamo fare la storia. Il Barcellona tiene molto il pallone, sarà una gara simile a quella dell’andata. Speriamo di vincerla. Nel calcio tutto è possibile”.