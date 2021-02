Fabian: "Discorso qualificazione aperto: crediamoci! Siamo molto forti, ma non so spiegare il nostro rendimento"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Granada. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dobbiamo dare tutti di più, non solo noi centrocampisti. Mancano ancora 90 minuti ed il discorso qualificazione è aperto: crediamoci! Dopo un lungo stop era difficile trovare la miglior forma fisica ma mi sono trovato bene. Avevo un po’ di dolore ai polpacci alla fine. Dobbiamo stare tutti insieme e dare tutti di più perché siamo molto forti. Dobbiamo continuare a lavorare, questa è l’unica strada. E' da tempo che andiamo avanti così, facendo due partite bene e poi sbagliando la terza. Non credo che sia un problema fisico perché diamo sempre il massimo, non so spiegarlo..."