Fabbroni: "Norma FIGC pasticciata, si può aggirare con facilità! Su Insigne..."

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista di Leggo: “La norma della FIGC è sicuramente pasticciata, in Italia il diritto è sempre interpretabile. Le leggi vengono scritte, ma si cerca subito il modo per aggirarle. Trovo esagerata la valutazione fatta da Lotito, considerando che è obbligato a vendere in tempi stretti, ma capisco che non voglia perdere tutti gli investimenti fatti negli ultimi 10 anni a Salerno. Per evitare questo genere di problematica, andava vietata dal principio la multiproprietà. Chi mi ha più impressionato nella prima parte degli Europei? L’Italia mi sembra la squadra da battere, le altre favorite hanno avuto un andamento altalenante e nessuna mi ha particolarmente colpito, sebbene il potenziale della Francia resti indubbiamente di alto livello. Chi passa tra Belgio e Portogallo? Tifo per il Portogallo, lo vedo più battibile rispetto al Belgio. Il rinnovo di Insigne? Per ora si sta godendo l’Europeo con l’Italia, di cui è il leader tecnico”.