Fabbricini (ex commissario FIGC): "La volontà di ripartire deve essere un dovere per chi si occupa di sport. Playoff interessanti, ma ingiusti in questo momento"

Ultime calcio - Roberto Fabbricini, ex commissario della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La volontà di ripartire deve essere un dovere per chi si occupa di sport. Vale per tutti, anche per chi è intorno alle gare. Con il protocollo si potrà ricominciare. Gli organi competenti metteranno a punto il tutto. Il calcio non può sopportare 100 squadre a livello professionistico. La Federcalcio è una confederazione: tutto si scontra con gli interessi. I playoff sono interessanti come formula, ma non attuabili e ingiusti oggi. Se si vogliono disputare, si deve partire ad agosto con le stagioni regolari. Caso Inter-Juve? La giustizia sportiva è un qualcosa del quale mai ho voluto parlare. Il fallo poteva essere sanzionato col secondo giallo, ricordo l'episodio. Non so, leggendo adesso e non sapendo i particolari, credo che il giudice volesse una registrazione che manca. La cosa lascia delle perplessità".