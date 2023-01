Giuseppe Pecoraro, ex procuratore FIGC, ha rivelato nuovi dettagli in merito al caso Pjanic e alla mancata espulsione in quell'Inter-Juve del 2018. In queste immagini tratte da Tele A nel corso di una puntata di 'Tifosi napoletani' andata in onda a settembre 2022, trasmissione condotta da Gennaro Montuori, Pecoraro racconta delle ore successive a quella gara che condizionò l'andamento della lotta scudetto tra Napoli e Juve. Clicca su play per guardare il video: