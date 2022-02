Lobotka, l'ex al veleno contro Napoli: "Bella in foto, ma i dintorni sono come l'Egitto: spazzatura, ratti e criminalità"

Ultime notizie calcio Napoli - Daniela Nizlova, ex compagna di vita di Stanislav Lobotka, dal quale ha avuto anche una figlia, su Instagram ha parlato così della sua vita a Napoli dopo la rottura, avvenuta qualche mese fa, con il centrocampista azzurro:

"La gente non sa di cosa parla. Siamo stati in una normale casa in affitto. Non nel centro di Napoli ma fuori città. Mi dovevo preoccupare di infestazioni di funghi, riscaldamento non funzionante, oggetti personali mancanti, interruzioni di elettricità. Non è tutto oro quello che luccica. Il centro di Napoli è bello, bella in foto, ma i dintorni sono come l'Egitto ... spazzatura, ratti, criminalità".