Ex arbitro, Borriello: "In Parma-Napoli assegnati 3 rigori assurdi, stanno snaturando il calcio"

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gennaro Borriello, ex arbitro:

“Proviamo ad immaginare questo campionato con 5 squadre che combattevano per un posto in Europa, veniva fuori una roba assurda. Siamo in confusione, i 3 calci di rigore di Parma-Napoli, non ce n'era neppure uno. Il rigore era una volta la massima punizione, non si può andare avanti così, il calcio viene snaturato. Fallo di mano? Prendiamo un arbitro che fa il campionato regionale, portiamolo in Serie A e facciamolo arbitrare, ma dietro c'è il VAR che controlla tutto. Se vedo bene, se sono sul pezzo, giudico, il resto sono movimenti naturali. Se non c'è questo movimento, non si può giocare a calcio, non è naturale. Non voglio criticare nessuno, ma se andiamo avanti così si crea una situazione unica. Quante simulazioni stanno fischiano? Quasi zero, al primo contatto uno si butta. Per anni abbiamo fatto fare preparazioni correttamente agli arbitri, il VAR è uno strumento utile, ma l'arbitro di campo deve essere il giudice delle partite".