Europei U21 la Nazionale nelle mani di Meret. Di Biagio scioglie i dubbi: "Gioca lui"

«Quando abbiamo iniziato, otto anni fa, il nostro era un lavoro difficile e duro e lo abbiamo superato. Adesso non ci possiamo accontentare», Gigi Di Biagio vive con grande carica la vigilia dell'esordio della sua nazionale nell'Europeo Under 21, stasera (ore 21) al Dall'Ara contro la Spagna. Il tecnico, che nella primavera 2018 era stato anche alla guida della Nazionale maggiore dopo Ventura e prima di Mancini, ha sciolto anche il dubbio di formazione più importante: in porta ci sarà il titolare del Napoli, Meret, che sfiderà il compagno di squadra Fabian: «Giocherà Meret. Quello del portiere non è un ruolo come gli altri ma non mi sento di dire che non verrà mai cambiato. Per la formazione restano un paio di dubbi: li scioglierò domani alla vigilia della gara».