Ultime calcio Napoli - Il portiere dell'Atalanta, Pierluigi Gollini ha parlato alla presentazione della squadra ESport:

"Europei? È un sogno. Quando fai parte del gruppo della Nazionale ci devi pensare per forza. Adesso cerco di concentrarmi solo sull'Atalanta". Gollini è in ballottaggio con Meret per essere il terzo alle spalle di Donnarumma e Sirigu. Un duello a distanza che andrà avanti fino al termine del campionato. Al momento non c'è ancora un favorito".