Esultanza Osimhen, ecco la verità! L'entourage a CN24: "Messaggio d'amore, ecco per chi era!"

Ultime calcio Napoli - Aveva incuriosito ieri l'esultanza di Victor Osimhen, quasi a comporre la Z di Zorro aveva ipotizzato qualcuno visto che indossa la mascherina post-operazione. Ma in realtà non si trattava di una Z, bensì di una S, come ha svelato a CalcioNapoli24 il suo entourage.

Esultanza Osimhen, ecco la verità

Ecco allora la reale motivazione e destinataria dell'esultanza di ieri di Osimhen dopo il gol che ha sbloccato Venezia-Napoli, rete che è valsa tre punti fondamentali in chiave scudetto. A svelarne il reale motivo è stato Oma Akatugba, membro dell'entourage di Victor Osimhen, che è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime della SSC Napoli. Ecco l'estratto dalla sua intera intervista a CN24.

Queste le dichiarazioni dell'entourage di Victor Osimhen sull'esultanza di ieri:

"Esultanza a Venezia? Non era una zeta di Zorro per la maschera ma era una lettera esse ed era un messaggio d'amore verso una ragazza da parte di Osimhen. La volontà del Napoli è quella di offrirgli nuovo contratto perchè ci sono stati degli interessamenti in Premier League. Per convincerlo a restare, visto che questi interessamenti andranno a riproporsi, il club sta preparando l'offerta rinnovo".