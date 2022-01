Ultime notizie calcio Napoli - Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha commentato così l'esultanza di Lorenzo Insigne dopo il rigore trasformato, con tanto di dedica per il Napoli ("Ti amerò per sempre"):

"A me il gesto di Lorenzo Insigne non è piaciuto, mi è sembrato decisamente fuori luogo. E poi credo che occorra sempre avere il massimo rispetto per l'avversario, la Salernitana in questo caso".