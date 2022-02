Esposito: "Spalletti a Napoli ha portato due doti, è la squadra più completa ed in forma del campionato"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Napoli e Lazio, Massimiliano Esposito.

Sulle etichette nel calcio e la maturità del Napoli

"Sarrismo, Tiki Taka di Guardiola, tutti vogliono scopiazzarlo ma nessuno ci riesce. Il gioco o il sistema in cui lo fai te lo danno i giocatori. L'allenatore può dare delle idee, ma se non hai giocatori che hanno caratteristiche per fare quel gioco lì non puoi ripeterlo sempre. Secondo me l'errore di Sarri è andare avanti sempre su quelle idee lì. Gli è piaciuta l'etichetta 'Sarrismo' e porta avanti idee anche lì dove non ci sono giocatori funzionali alle sue idee. Guardiola è più visionario, ovunque è andato ha adattato le sue idee ai giocatori che aveva.

Sul Napoli di Spalletti dico che sicuramente ha portato esperienza, convinzione nei propri mezzi su quel che lui propone e lo sta dimostrando. E' un Napoli compatto che nei momenti difficili ne è uscito fuori alla grandissima: ora è secondo in classifica ad un punto dall'Inter”