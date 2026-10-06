Esposito: "FIGC commissariata con Malagò a capo? Non è un punto a favore del Ministro Abodi! Ecco cosa succederà ora"

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuta Elisabetta Esposito:

"Al momento è probabile che la direzione sia quella di una mediazione di un accordo tra Buonfiglio e Malagò. Sul piatto c'è quest'accordo che prevede che la FIGC, responsabile di queste irregolarità, verrebbe commissariata con Malagò a capo. Tutto regolare? Sì. La Giunta era spaccata fino a ieri. Ci sono una serie di questioni surreali. Lui poi dovrà indire a dicembre nuove elezioni, si dovrebbe candidare solo lui. Le componenti dovrebbero essere vicine al Presidente.

Abodi come l'ha presa? Non è un punto a favore del Ministro. Così come Buonfiglio, che avevano rivendicato il rispetto delle regole. Questa del tesseramento di Malagò è abbastanza datata. Poi del commissariamento si parlava già da Gravina. Per Abodi non può essere un punto a favore, ma forse si sta rendendo di qualcosa: diceva che bisognava abbassare i toni. Spero si volti pagina con queste nuove elezioni e andare avanti.

Nei prossimi giorni, Malagò da Commissario indicherà le varie elezioni, che si svolgeranno tra i 60 e i 90 giorni. Intorno a dicembre ci sarà la nuova assemblea selettiva. Quanto pesa il successo di Mancini? Un pochino pesa. Al contrario, avrebbe pesato molto di più. Sarebbe stata dura per Malagò"

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