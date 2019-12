Esposito: "Conoscendo Gattuso, sicuramente cambierà qualcosa. Play? Proverei anche Callejon"

Ultime calcio Napoli - Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Conoscendo un po' Gattuso, sicuramente si vedrà qualcosa di diverso, bisogna dargli un po' di tempo per conoscere meglio ambiente e uomini, poi credo che vedremo un altro Napoli. Credo che anche la condizione fisica migliorerà rispetto alle ultime partite prima del cambio tecnico. Se Gattuso vuole davvero giocare con il 4-3-3 bisogna sicuramente fare qualcosa al mercato di gennaio perché, al momento, in rosa non c'è un giocatore come Jorginho. In questo momento, nel ruolo di play, proverei anche Callejon perché ha intelligenza e tempi giusti per poterlo fare, al suo fianco schiererei ovviamente Allan e uno tra Fabian e Zielinski, tra l'altro, con lo spostamento a centrocampo dello spagnolo, in attacco potrebbero giocare Insigne, Mertens e Milik e non sarebbe male come tridente. I problemi di questo Napoli sono diversi rispetto a quelli di quando ci ho giocato io, in particolare credo che non ci sia stata identità di vedute tra tecnico e società. Se sei un professionista serio giochi sempre al massimo, senza pensare al futuro, almeno ai miei tempi funzionava così e non ho motivo di pensare che oggi la situazione sia cambiata. Napoli-Barcellona? Si giocherà a febbraio e di tempo ce n'è ancora tanto, ora bisogna pensare al Sassuolo e soprattutto a vincere”.