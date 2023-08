Esposito a CN24: "Gabri Veiga? Andare in Arabia a 22 anni vuole dire soltanto una cosa: questo non è calcio"

Massimiliano Esposito è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ (condotto da Vincenzo Credendino e Ciro Novellino) in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Arabia? Dipende dall'età: se hai 22 anni e vai allora lo fai per soldi e del calcio ti interessa poco. A fine carriera è diverso. Questo non è calcio. Questa scelta è imbarazzante, non capisco cosa possa trovare in questo campionato. Spero possa cambiare idea da qui a breve. Preferisco il mio calcio. Guardiola? Emozioni enormi che ti fanno capire la grandezza dell'uomo: è l'allenatore migliore al mondo che ha stravinto tutto. Venne a Brescia ed è sempre una gioia.

Scudetto? Non vedo le altre rinforzate, per me il Napoli resta sempre in pole per la vittoria finale".