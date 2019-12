ESPN, Martinez: "Situazione paradossale a Napoli, Ancelotti andrà via anche in caso di vittoria contro il Genk"

Il corrispondente a Napoli di ESPN, Daniel Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla paradossale situazione degli azzurri. Ecco quanto tradotto dalla nostra redazione:

"Il Napoli vuole vincere per orgolio e dimostrare appoggio al tecnico a cui tutti vogliono bene. Il Napoli potrebbe arrivare primo nel girone di Champions se il Liverpool non dovesse vincere contro il Salisburgo. Tutto fa pensare che anche con la vittoria non cambierà la situazione e la sensazione è che Ancelotti possa fare la valigia comunque dopo la partita o al massimo prima del match contro il Parma. Un avvenimento che graverebbe pesantemente sul progetto azzurro. Mi augurerei che così non fosse perchè la squadra perderebbe un allenatore di grande blasone e in molti pensano che abbia raccolto meno di quanto abbia seminato. Ma è il momento giusto per cambiare, anche perchè in caso sontrario sarebbe tardi per costruire qualcosa di credibile".