Esonero Sarri, Lotito smentisce: "Sciocchezze, ma prenderò per mano la situazione"

Esonero Sarri: uno scenario ipotizzato da molti ma che non si concretizzerà. Almeno non adesso. Ad assicurarlo è direttamente il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Esonero Sarri, Lotito smentisce

Intercettato all’uscita della Lega, il patron del club biancocelesti si è pronunciato così come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola: “Non ho capito quale sia il problema. Me ne occuperò, prenderò in mano la situazione, come altre volte è successo in passato, ma oggi non parlo con nessuno. Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze".