Eriksson a CN24: "Ancelotti grande uomo e grande allenatore! A Napoli farà bene, ma non so se basterà per battere la Juventus"

Sven Goran Eriksson, ex allenatore dell'Inghilterra, Lazio e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, ai margini della presentazione del "Football Leader" 2019.

"Ho un bel ricordo di Carlo ancelotti come giocatore. Era veramente un grande uomo oltre ad essere un grande calciatore. Poi è diventato un allenatore top affermandosi in Spagna, in Inghilterra, in Germania oltre che in Italia. Credo che Inzaghi debba rimanere alla Lazio, sarebbe la cosa migliore sia per lui che per il club. Non conosco bene Chiesa della Fiorentina, ma ho allenato il papà, e se è forte come lui farà grandi cose. Spero che ci siano più squadre che possano vincere lo scudetto e che il campionato non si chiuda a gennaio. Complimenti alla Juventus, ma spero che la Serie A possa essere più combattuta. Sono contentissimo di questo premio perchè l'Italia è un paese calcisticamente importantissimo. ancelotti non ha bisogno dei miei consigli perchè sattutto di calcio e sono convinto che farà un grande lavoro a Napoli. Non so se sarà sufficiente per battere la Juve anche perchè non basta essere un grande allenatore senza avere grandi calciatori".