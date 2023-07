Enrico Vanzina: "Vi racconto un retroscena su De Laurentiis! Era l'83' quando..."

Notizie Calcio - A 40 anni da 'Sapore di Mare', l'edizione odierna di Repubblica ha intervistato Enrico Vanzina che ha raccontato un retroscena nel corso della chiacchierata:

Vi aspettavate che il film spaccasse al botteghino?

«Non subito. Alla prima però, all’Empire a Roma, finita la proiezione tantissima gente rimase fuori dal cinema a parlare del film. Ci abbracciavano, si congratulavano. Aurelio De Laurentiis si avvicinò e ci disse: “Voglio una cosa così, ambientata sulla neve però”. A dicembre uscì Vacanze di Natale. Che anno incredibile l’83. Devo dire che tre volte nella vita ho avuto la netta sensazione di aver azzeccato il mestiere giusto. La prima fu quando in macchina, finite le riprese di Febbre da cavallo, papà mi sorrise e mi diede una carezza sulla faccia. La seconda fu appunto, la sera della première all’Empire. La terza, mi commuovo a dirla, fu quando Carlo mi chiamò per dirmi che si era ammalato. E per consolarmi, disse: “Enrico non ti preoccupare per me: io ho avuto una vita bellissima…”».