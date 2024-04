Enrico Fedele: "Allenatore Napoli? Prenderei Allegri e non Conte! Lo fate passare per ignorante, se volete lo spettacolo tenetevi Zeman"

Calciomercato Napoli - “Si parla tanto di Conte ma secondo me è difficile che l’ex Chelsea possa essere ingaggiato da De Laurentiis. Serve – ha detto il dirigente sportivo Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live -un allenatore autorevole per la difficile prossima stagione di ricostruzione”

“Conte è complicato, vuole tanto. Se la Juve mollasse Allegri, come pare, punterei su di lui anche con un’operazione economico-finanziaria intelligente. Allegri pesa 14 milioni lordi per un’altra stagione: se andasse via con una buona-uscita il Napoli potrebbe riconoscergli l’ingaggio giusto ma non troppo alto. Parliamo di un tecnico pluridecorato, che ha vinto sei Scudetti con due squadre diverse: nessuno in Italia lo ha fatto. Allegri conosce Manna, è autorevole e guadagna tanto per la Juventus, la quale ha altri piani per il futuro. In questo modo, il Napoli si ritroverebbe un grande allenatore, ma pagandolo come uno medio.

Le squadre di Allegri giocano male? Ma a Torino gioca con cinque ragazzi. Se mettiamo sul piatto della bilancia le due rose, quella del Napoli è più forte a centrocampo e in attacco. Anche al netto delle spese, io preferisco Allegri a Conte. Allegri è stato uno dei giocatori più intelligenti in assoluto. Quando è venuto a Napoli nella sua fase crepuscolare, era già allenatore in campo. Ha fatto la gavetta, cosa che non possono dire gli altri. Ora lo fate passare per un ignorante, ma non è così.

Alla Juve ha i Fagioli, le 'lenticchie' e i Kean.... Personalmente preferisco il gioco di Allegri ad altri: a me non piacciono ventisettemila passaggi, ma il gioco all'italiana, quello che mi ha fatto vincere sempre. Se volete solo lo spettacolo, allora tenetevi Zeman. Allegri può affondare il Napoli? Il Napoli sta già affondando... Può farlo risalire. Cosa ha fatto Allegri in Europa? Una Finale di Champions League, cosa che non può dire il Napoli. Alla Juve ha vinto cinque campionati, più un altro al Milan”