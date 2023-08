In Georgia pare si stata messa in commercio un'energy drink che richiama i colori del Napoli. Il nome K77 inevitabilmente vine da collegarlo al campione georgiano del Napoli Kvaratskhelia, con la maglia numero 77. E' quasi sicuro che la SSC Napoli non sappia nulla a proposito di questo prodotto e quasi sicuramente agirà col proprio team legale.