Empoli-Verona 0-1, Zanetti: "Caprile? Gli errori li faceva anche Vicario"

Notizie Calcio - L'Empoli ha perso in casa all'esordio in campionato contro l'Hellas Verona, il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti, ha parlato al termine della gara ai microfoni di DAZN:

"Siamo stati protagonisti di una buona partita, anche il pareggio sarebbe stato poco e invece abbiamo perso per un errore individuale: ma noi gli errori li affrontiamo tutti insieme. Caprile ha qualità importanti, deve poter crescere col tempo necessario. Ha soltanto 20 anni: era successo anche a Vicario, per poi diventare il portiere che tutti oggi conosciamo. Caprile farà il suo stesso percorso. Per il resto, non siamo ancora al massimo ma bisogna mettere un mattoncino alla volta: anche lo scorso anno partimmo con una sconfitta immeritata. A Cancellieri serve tempo, ma neanche tanto perché si è allenato. Gyasi è stato protagonista di un'ottima gara, macchiata dal gol che avrebbe meritato di segnare".