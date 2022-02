Empoli, il presidente: "Il Napoli vuole Parisi? Pensiamo prima a salvarci ma Giuntoli..."

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Abbiamo ceduto Ricci, non volevamo cederlo ma siamo una società che deve far quadrare i conti. Ci è dispiaciuto ma abbiamo un altro giocatore, 2002, che ha vinto il campionato Primavera lo scorso anno e ha le stesse prospettive. Poi abbiamo preso un terzino sinistro giovane, di origine italiana che giocava in Belgio perchè si è fatto male Parisi. Devo proteggere la squadra dalle voci di mercato. Mi è già capitato con Mario Rui, Tonelli e Zielinski. Metterei la firma a fare 16 punti ora, ma bisogna restare concentrati. A Giuntoli piacciono i nostri gioielli".