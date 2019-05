Empoli, il patron Corsi: "Di Lorenzo al Napoli, contatti giornalieri con Giuntoli! Bennacer? In arrivo offerte importanti dall'estero"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"C'è dispiacere e tristezza, ma anche consapevolezza del fatto che i ragazzi hanno fatto il 110% delle loro possibilità. Cifa piacere per l'apprezzamento che riscuote l'Empoli, ha già creato l'immagine di un certo tipo e livello. Siamo una società che propone giovani e li valorizza, da Sarri a Giampaolo, fino ad Andreazzoli e Martusciello. Iachini? in quel momento avevamo difficoltà.

Accelerata per Di Lorenzo? C'è l'interessamento del Napoli con un contatto giornaliero tra Giuntoli e noi: la cosa può indirizzarsi nella direzione giusta. L'annuncio di Di Lorenzo al Napoli nelle prossime 48 ore? Non lo so, questo lo state dicendo voi.

Di Lorenzo è un giocatore con una fisicità straordinaria, devo dire che è un difensore che potrebbe giocare anche centrale. Può mettere a disposizione della squadra la corsa straordinaria che ha. E' un giocatore che era stato messo in preallarme perla Nazionale.

Bennacer all'80% al Napoli? Su di lui e Traoré ci sono società estere che ancor prima della fine del campionato sono venute da noi. Entro due o tre giorni dovrebbero arrivare delle offerte importanti".