Empoli, il DS Accardi: "Esonero Zanetti? Non è tutta responsabilità sua, ma ci rifletteremo stanotte"

Ultime notizie Serie A - Già a rischio la prima panchina di Serie A, dopo la serata nerissima per l'Empoli di Paolo Zanetti, sconfitto per 7-0 a Roma. Nel postpartita allo Stadio Olimpico ai microfoni di DAZN non ha parlato l'allenatore azzurro. Del futuro dell'allenatore, ne ha parlato il direttore sportivo Pietro Accardi a DAZN:

Sul futuro dell'allenatore Paolo Zanetti:

"In questo momento la responsabilità non è solo dell'allenatore, ma di tutti: me per primo. E' chiaro che ci prenderemo del tempo per delle riflessioni. C'è qualcosa che non sta andando. Quanto tempo ci prendiamo? Questa sera. Ciò non significa che Zanetti non sarà più l'allenatore. Ma è giusto dopo un periodo così fare delle riflessioni. Difficile da spiegare cosa stia accadendo. Vivo il quotidiano con la squadra, sono ultrapresente, e ciò che fanno in ogni allenamento non è ciò che è riproposto in partita. C'è un aspetto emotivo che non ci fa giocare in maniera libera.

Parlare dopo un risultato de genere porta a mettere tutto in discussione. Noi abbiamo provato a dare continuità al finale della scorsa stagione. Abbiamo iniziato questa annata cercando di adattare la squadra con queste caratteristiche".