Empoli, Corsi tuona: "Chi dice di non avere le strutture dove li fa i ritiri estivi? Ognuno tira acqua al suo mulino"

Ultime notizie calcio - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio a proposito della situazione nel mondo del calcio dopo il blocco totale a causa del Coronavirus:

"Chi dice di non avere le strutture, dove li fa i ritiri d'estate? Che si fa, a Crotone si va in campeggio? Mi sembra che gli alberghi ci siano, con situazioni decorose, seppure non saranno il massimo. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, il presidente del Lecce mi sembra di capire abbia dei dubbi sulla ripresa. Ma se aveva i punti del Verona secondo me di dubbi ne aveva meno... Fatemi dire certe cose. Alla fine si va sempre a cadere sugli interessi personali".