Empoli, Corsi: "De Laurentiis e Spalletti avranno un gran rapporto, Napoli è la mia seconda squadra del cuore"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli.

"Spalletti e De Laurentiis avranno un rapporto sereno? Sono due persone che mi piacciono, per cui ho il desiderio che le cose funzionino al meglio. Sono molto interessato alle vicende del Napoli per tanti motivi. Si tratta di due persone che stimo e che mi stanno a cuore, sono orgoglioso di avere un rapporto di stima e di rispetto con entrambi. Mi fa piacere sentire De Laurentiis vicino. Ma da certi discorsi voglio restare fuori. Il Napoli è un po' la mia seconda squadra del cuore. Difendere la categoria per l'Empoli sarebbe l'ennesimo Scudetto".