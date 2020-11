Empoli, Corsi: "Cellino mi ha avvisato stanotte, ho apprezzato la sua gentilezza. Ora affronteremo il Napoli, sarà importante per i nostri giovani"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

"Ci sono difficoltà in tutti i settori, il calcio può allontanare la gente dalla disperazione che vedo spesso nei loro occhi, ma anche qui ci sono tante difficoltà organizzative con le quali convivere: dobbiamo tutti dare il meglio per cercare di arginare quanto più possibile i problemi. Noi stiamo facendo tutto nei minimi dettagli, ma non so se questo basterà. Chiaro che oggi avremmo voluto giocare, avevamo organizzato la settimana in funzione anche di questo match, era giusto che chi gioca meno avesse possibilità di farsi vedere, in campo sarebbero andati anche 5 ragazzi del vivaio, persino due del 2002, ma non sono gli unici penalizzati: altre figure stavano lavorando a questo match, alla sua organizzazione, ma non possiamo far diversamente. In Coppa affronteremo il Napoli, ma prima abbiamo circa 9 gare di campionato, e li ci faremo idee più precise anche su quello che sarà poi il torneo di B: pensiamo prima a quello che verrà, per quanto poi ci faccia piacere confrontarci con squadre importanti come quelle di Serie A. Sarà un modo di confronto importante, una crescita per i nostri giovani".