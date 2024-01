Empoli, Corsi: "Caprile ha un futuro da Napoli? In campo è stato decisivo, ma si è presentato non in forma. Deve completarsi"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Abbiamo cambiato allenatore e la squadra ha reagito, ho visto una squadra diversa e più pratica.

Baldanzi? Per noi è un valore aggiunto, ha segnato con la Salernitana ma poi un infortunio gli ha lasciato un ematoma nel piede: ora sta lavorando bene e potrà darci una mano, magari può essere un acquisto decisivo per il girone di ritorno. Non abbiamo contatti diretti con chi sembra interessato, al momento è dell’Empoli ma davanti a società importante sicuramente prenderemmo in valutazione qualcosa, che però al momento non c’è.

Con la Juventus sarà impossibile, puntiamo a fare bella figura per uscirne rafforzati: è la nostra aspirazione.

Hamed Traoré al Napoli? Io lo conosco come un bimbo nostro, ha fatto un percorso e ci ha regalato tante soddisfazioni in un anno solo di Serie A: era una squadra che retrocesse incredibilmente con Di Lorenzo, Bennacer, Krunic e Caputo.

Hamed lo sentiamo nostro non solo sportivamente ma anche umanamente: penso sia del livello dei giocatori del Napoli, può fare ciò che ha fatto Zielinski, ha propensione a creare superiorità numerica e sente la porta in maniera particolare, può fare qualsiasi ruolo perchè intelligente calcisticamente, ha un secondo d’anticipo sugli altri giocatori.

Cosa consiglio all’uomo Piotr Zielinski? Gli direi di fare il meglio, anche dal punto di vista economico: ha fatto benissimo al Napoli, scudetto e quarti di Champions League, ma tra 4-5 anni farà un altro mestiere e ciò che posso dirgli è che deve farsi prendere dall’emotività. A certi livelli ci sono dirigenti che sanno i numeri ed i benefici d’ogni operazione, non si può giudicare a distanza. Io gli direi di parlarne con la moglie ed il procuratore, e di valutare insieme.

Caprile ha un futuro da Napoli? Non so, si è presentato non in forma ed ora è a posto. È partito con un handicap, ora sta crescendo e ha grandi potenzialità: nel giro di due-tre anni darà il massimo, per ora in campo è stato decisivo.

Vicario? Che dispiacere non vederlo lottare per lo scudetto in Serie A, in Premier League è stato due volte giocatore del mese e loro sono di una categoria superiore. All'Inter forse un po' si stanno mangiando le mani, l'avevano battezzato ma avevano il problema della cessione di Onana.

Niang? Valutiamo se prenderlo, ha una situazione in Turchia non definita al 100%.

L'assemblea di Lega con le 18 squadre in Serie A? La vogliono 4-5-6-7 club, le big. Io faccio parte di quelli che non la vogliono la riduzione delle squadre, si ridurrebbe la possibilità di derby Salernitana-Napoli e Frosinone-Lazio. In Inghilterra sono scesi in piazza per la Superlega, qui non so cosa succederebbe"