Emergenza Coronavirus, il Ministro Boccia: "Possibili riaperture anticipate in alcune Regioni"

Ultime notizie - Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "L'aria che tira", trasmissione in onda su La7, a proposito delle possibilità novità in relazione alla lotta al Coronavirus:

"Dobbiamo concludere il monitoraggio del ministro Speranza, dall’11 al 14 maggio ci saranno le nuove linee guida per bar, ristoranti, centri estetici, parrucchieri, negozi al dettaglio. Poi, dal 18 maggio, probabilmente ci saranno regioni che potranno fare in sicurezza. Ma prima del 18 lo escludo. Dopo il 18 ci sarà una valutazione del Cdm su base scientifica e la differenziazione territoriale sarà molto probabile".