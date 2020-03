Emergenza Coronavirus, il medico sportivo Capua: "La Lega sta agendo in nostro favore, usate il buon senso ed evitate polemiche"

Ultime notizie calcio. L'allarme Coronavirus non è bastato per fermare il calcio, con il 26esimo turno che si disputerà regolarmente a porte chiuse. Il medico sportivo Pino Capua ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell'emergenza coronavirus:

"La parola giusta è buon senso, perché intanto bisogna rispettare assolutamente le disposizioni che vengono date dagli organi preposti perché sono disposizioni mirate alla salvaguardia della salute. Quello che riguarda lo sport deve andare avanti in qualche modo ma i rischi di contagio sono la prima cosa che va evitate quindi comunque vale la pena stare ad una certa distanza, lavarsi le mani continuatamente, non stare nei posti chiusi. Attenzione, perché quello che sta facendo la Federcalcio e la Lega Calcio e il ministero dello Sport è tutto a nostro favore. Evitiamo lamentele, evitiamo polemiche, la medicina dello sport è all'avanguardia. In Italia si sta facendo un lavoro molto bene".