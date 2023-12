Elmas: "Vestire la maglia del Lipsia è un sogno! Ho accettato appena mi hanno chiamato"

Elijf Elmas è ufficialmente un calciatore del Lipsia. Queste le sue prime dichiarazioni come calciatore del club tedesco:

“Arrivare in Bundesliga e unirmi all’RB Lipsia è un sogno per me. Il club è noto per il calcio speciale che gioca. A loro piace il gegenpressing, giocano con ritmo e hanno un attacco forte. Tutto ciò mi va bene fino in fondo. La squadra è un bel mix di giovani talenti, che qui possono migliorare molto, e giocatori che hanno fatto esperienza e ottenuto molto nei loro lunghi periodi al club. Ecco perché trasferirmi al Lipsia è il passo giusto per me e non vedo l'ora di incontrare tutti a gennaio.

L'RB Lipsia si è affermata come una delle migliori squadre della Bundesliga e in un brevissimo periodo di tempo è diventata un grande nome del calcio europeo. Quando ho parlato con Rouven Schröder e Marco Rose, ho capito subito: voglio giocare per questo club!

Abbiamo una seconda metà di stagione difficile. Voglio aiutarci a rimanere nel mix di cose ai vertici della Bundesliga e potenzialmente causare una sconfitta contro il Real Madrid in Champions League”.