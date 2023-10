Elmas, l'intermediario: "Rinnovo? Vogliamo capire quanto Elif sia importante per il Napoli"

George Gardi, intermediario di Elif Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

A Napoli segue Eljif Elmas: a che punto siete tra rinnovo e futuro?

"Eljif sta giocando la sua quinta stagione a Napoli, ciò nonostante è uno dei più giovani in rosa. Era arrivato a Napoli voluto da Giuntoli e Ancelotti, che ha avuto il piacere di rivedere dopo la partita con il Real. Vanta 52 presenze con la nazionale, è molto stimato in ambito europeo, e quest’estate c’erano numerosi club europei interessati al suo cartellino, tra cui squadre di Premier League, Bundesliga, e Liga.

Tra le squadre che sono state menzionate posso confermare l’interesse concreto del Lipsia. Per quanto riguarda il rinnovo, le persone autorizzate siamo suo padre ed io, abbiamo avuto un paio di incontri con la vecchia dirigenza senza raggiungere un accordo, siamo in attesa di capire quanto per il Napoli sia un giocatore importante".