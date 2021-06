Elmas, l'agente: "Trasferimento al Napoli? Avevamo varie offerte, ma dopo la chiacchierata con Ancelotti cambiò tutto: ecco come andò"

Ultime notizie calcio Napoli - Nikola Gjosevski, agente di Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale macedone Ekipa:

"Ha un amore incredibile per il gioco del calcio, ed è qualcosa che non può essere descritto a parole. Semplicemente doni da Dio, tutto quell'amore, talento, energia e gentilezza che sono raccolti in lui. Elif è completamente dedito al calcio. Credimi, non vede l'ora che arrivi ogni allenamento e affronta ogni allenamento con il massimo fervore… Per non parlare delle partite. Ricordo i momenti in cui tornava dagli allenamenti al Fenerbahce, poteva parlare per ore di ogni dettaglio dell'allenamento, dei duelli con i compagni, di tutto quello che imparava e di tutto quello che voleva dimostrare sul campo. A Napoli è lo stesso. Avevamo deciso con il Fenerbahce di andar via e insieme abbiamo valutato quale offerta accettare. Poi abbiamo ricevuto inaspettatamente una telefonata da Carlo Ancelotti, carismatico allenatore del Napoli, che ha chiesto di sentire direttamente Elif. Dopo la fine della sua conversazione con Elmas, Elif ha sentenziato subito: 'Io vado al Napoli'".