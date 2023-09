Elmas: "Ho rivisto lo Spalletti di Napoli: eravamo pronti su alcune giocate ma chiedo scusa all'Italia per il terreno di gioco"

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli e della Macedonia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio con l'Italia:

"Una partita difficile contro una grande selezione come l'Italia. Abbiamo giocato su un terreno di gioco brutto e chiedo scusa a tutti gli italiani. In questi stadi non si gioca a calcio. E' stato difficile per tutti ma siamo contenti per il punto. Spalletti? Ho visto tante cose che faceva col Napoli ed eravamo pronti. Ho visto cosa vuole e sapevo che avrebbero fatto possesso palla".