Elmas: "È andato via solo Kim, possiamo ripeterci! Rudi Garcia da esempio per noi, sul ruolo..."

Ultime notizie Napoli - Continua il ritiro pre campionato del Napoli che, dopo una prima parte a Dimaro, si è spostato a Castel di Sangro. A prendere la parola è stato Elif Elmas, che a Sky ha raccontato le prime settimane di lavoro. All'orizzonte l'amichevole contro i turchi dell'Hatayspor, squadra colpita dal terremoto dello scorso febbraio che è costato la vita ad Atsu e al ds del club.

Queste le dichiarazioni di Elif Elmas ai microfoni di Sky Sport:

"Partita buona per la nostra preparazione. Li conosco per via del terremoto, hanno perso anche un giocatore. Sarà bello giocare con loro".

Dal rinnovo di Osimhen alla partenza di Kim:

"Solo Kim è andato via, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere campioni d'Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in amichevole. Ora è grande la responsabilità, perché dobbiamo cercare anche in questo anno di fare del nostro meglio. Credo che possiamo ripeterci".

Elif Elmas a Sky

Un nuovo corso targato Rudi Garcia ora per il Napoli:

"Lui è un bravo allenatore come ha già dimostrato alla Roma, in Francia vincendo scudetti e giocando una semifinale con il Lione. Sarà un esempio per tutti noi. Mi sta aiutando a crescere. In bocca al lupo".

E sulla posizione in campo: "Ancora non ho parlato con lui. Vediamo, decide Garcia perché tutti quelli che ho avuto mi hanno sempre schierato ovunque. Vediamo lui dove mi schiererà".