Elmas a Mediaset: "Non pensiamo a perdere, siamo il Napoli. Osimhen se fa tripletta ci divertiamo"

Elif Elmas è intervenuto ai microfoni di Infinity+ a Mediaset prima di Napoli Braga:

"Oggi è tutto in chiave qualificazione, dobbiamo essere compatti come ha detto il mister con il cervello attento in fase difensiva. Oggi sarà fondamentale per noi passare il turno. Vediamo poi dopo come sarà. Non facciamo calcoli durante la partita, non pensiamo a perdere, ma solo a fare la nostra partita. Noi siamo il Napoli e non dobbiamo fare calcoli, è importante vincere e passare il turno. Tripletta di Osimhen? Vediamo, speriamo che lo fa e ci divertiamo".