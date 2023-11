Elmas a Dazn: "Mazzarri ha fatto un lavoro incredibile! Iniziato nuovo percorso, abbiamo parlato tra di noi. Su Scudetto ed il gol..."

Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Atalanta-Napoli 1-2.

Queste le parole di Elmas. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Abbiamo cambiato allenatore ed ora abbiamo iniziato un nuovo percorso. Con l’Atalata non era facile ma dovevamo ripartire perché siamo campioni d’Italia. Abbiamo parlato tra di noi, era fondamentale vincere. Si vede che eravamo uniti e per questo è arrivata la vittoria”.

Su Mazzarri: "Ci ha dato subito una mano, unendo questo grande gruppo. Ha fatto un lavoro incredibile in questi giorni”.

Sul gol: "Ho ringraziato Osimhen, il gol è anche suo perché non tutti fanno assist del genere”.

Scudetto? Dobbiamo giocare di partita in partita, abbiamo tanti avversari forti nelle prossime gare. Bisogna restare uniti ed andare avanti. E’ stato bello segnare, non lo facevo da tanto, il cuore è per tutti i tifosi perché li amo”.

Dispiace per Olivera, gli voglio tanto bene così come gli altri compagni. Per questo l’ho voluto abbracciare dopo il gol, fa bene vederlo sorridere”.