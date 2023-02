Elmas a Dazn: "Abbiamo fatto un altro step, i tifosi sono stati incredibili. Spero di aver giocato bene, voglio sempre dare tutto"

Elif Elmas è intervenuto a fine partita di Sassuolo Napoli in diretta a Dazn:

"Ci sono tante partite da giocare, guardiamo partita dopo partita. Vogliamo conquistare più punti possibili. Oggi è stata una grande vittoria col Sassuolo e torniamo a casa con 3 punti. Ancora non diciamo la parola scudetto. L'anno scorso eravamo 0-2 qua e poi è finita 2-2, sapevamo quanto era difficile giocare qua. Oggi abbiamo fatto uno step in più, qualche volta bisogna anche soffrire. Anche in difficoltà devi stringere i denti e giocare al massimo queste partite, il Sassuolo ha vinto le scorse partite con grandi squadre. Sono felice e cerco di dare sempre il massimo anche quando entro dalla panchina. Sappiamo che giochiamo tutti una stagione incredibile, per questo voglio dare il massimo. Spero che sto facendo bene. Anche in Champions possiamo fare qualcosa di importante, vediamo questa settimana come va. Sappiamo come sono caldi i nostri tifosi, anche stasera hanno fatto una cosa incredibile. Sono venuti in tantissimi col Sassuolo, speriamo di fare qualcosa di bello nel finale di stagione".