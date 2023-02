Eintracht-Napoli, l'annuncio di Glasner: due recuperi in vista della Champions

Napoli Calcio - Rinforzo per l’Eintracht Francoforte in vista del Napoli in Champions League. Non dal mercato oramai chiuso ovviamente, ma dall’infermeria.

Eintracht-Napoli, Glasner ne recupera due

La squadra tedesca, infatti, recupera due pedine importanti come annunciato da Olivier Glasner, allenatore della squadra teutonica, in conferenza stampa: “Eric Junior Dina Ebimbe è infortunato da tempo e bisognerà aspettare ancora. Marcel Wenig invece sta tornando, mentre Jesper Lindstrom si è allenato senza problemi ed è di nuovo disponibile”.