Philipp Max, terzino dell'Eintracht Francoforte, ha parlato dopo la gara vinta contro il Werder Brema:

"Ora è il momento della massima concentrazione per martedì. Sappiamo che sarà una partita fantastica. Dobbiamo superare il nostro 100%. In partite come questa ci vuole sempre un po' di fortuna, ma possiamo sicuramente dare battaglia al Napoli".