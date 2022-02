Chiariello: "Il Napoli corre come un treno, percorso straordinario! C'è un azzurro semisconosciuto pagato un sacco di soldi..." [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. II giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, trasmissione in onda sulle frequenze di Canale 21.

"Questo Napoli, alla fine del girone di andata, aveva numeri sfavorevoli; era reduce da un trend molto negativo, fatto di sconfitte sanguinose come quelle contro Empoli e Spezia. Nel girone di ritorno, però, la squadra di Luciano Spalletti sta facendo quello che avevo auspicato: un percorso straordinario. La Juventus ha pareggiato in modo irregolare, col Napoli, non dimentichiamolo. Gli azzurri, statistiche alla mano, hanno solo cinque gol, in quest'ultimo periodo, e stanno correndo come un treno.

Il Napoli sta recuperando i suoi effettivi, dopo tanti infortuni. Nel frattempo, però, ha scoperto di avere in seno un giocatore semisconosciuto, pagato un sacco di soldi e che sembrava l'ennesimo bidone trovato in fase di mercato: mi riferisco a Stanislav Lobotka, che oggi è il miglior centrocampista della rosa partenopea, il faro assoluto della formazione campana. Anzi, dirò di più: sono curioso di vedere come Spalletti dirimerà la questione del ritorno di Frank Anguissa, deluso dal terzo posto in Coppa d'Africa col suo Camerun e di ritorno a Napoli, dove si aspetta di giocare titolare".