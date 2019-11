Chiariello: "Nella battaglia di Liverpool dei nani come noi affronteranno dei giganti in maglia rossa" [VIDEO]

Vi proponiamo, di seguito, l'editoriale di Umberto Chiariello ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli pareggia per la settima volta in undici partite. Aveva avuto una partenza da grande squadra con 4 vittorie su 5 partite. Poi c’è stato uno spartiacque clamoroso in questa stagione, la sconfitta inopinata col Cagliari. La squadra di Ancelotti non sa più cosa significa vincere. La squadra domani aspetta il multone dell”Orlando furioso’ Aurelio De Laurentiis, che intende prendere pesantissimi provvedimenti nei confronti dei giocatori, decurtandogli lo stipendio dal 5% al 50% e minacciando anche di adire le vie legali per la lesione dei diritti dl immagine. Con questo spirito il Napoli si appresta a giocare a Liverpool. Visto i momenti delle due squadre dovremmo solo affidarci alla parrocchia più vicina e pregare. In campionato il Napoli è settimo in classifica e vede allontanarsi le romane che oggi hanno vinto. Il Liverpool invece ha numeri da far tremare le vene ai polsi, primo in classifica in Premier con 8 punti di vantaggio sulla seconda. Nelle ultime 52 partite ha perso solo una partita e zero nelle ultime 30. E’ un’impresa improba a dir poco uscire indenni da Anfield. Più che non perdere è più importante come si perde, anche se nel calcio tutto può accadere. Il Napoli dopo Liverpool ha il Bologna, l’Udinese, il Genk, il Parma e il Sassuolo. Chiudo citando Bernardo di Chartres: ‘Siamo come nani seduti sulle spalle dei giganti così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l’acume della vista o l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti’ frase appropriata alla battaglia di Liverpool dove dei nani come noi dovranno affrontare dei giganti in maglia rossa. Forza Napoli!”