"E' arrivato il momento di lasciare la conduzione del Festival di Sanremo?", Amadeus risponde citando Spalletti e il Napoli

Napoli - Dopo la fine del quarto Festival di Sanremo condotto da Amadeus arrivano le tante domande, in una di queste arriva la risposta dove il conduttore tira fuori anche il Napoli di Spalletti.

"Dopo quattro edizioni hai pensato che magari è arrivato il momento di lasciare la conduzione del Festival di Sanremo?", questa la domanda di una giornalista ad Amadeus che è già stato confermato per il 2024 e ha risposto così: "Per prima cosa rispondo che non penserò subito alla prossima edizione (ride, ndr) almeno per un paio di giorni riposerò. Se qualcuno mi dice che è giunto il momento di salutare e mi spiega i motivi, e magari questi sono giusti, sono pronto a lasciare la conduzione. Sono stati quattro anni bellissimi e mi sento l'uomo più felice del mondo per le emozioni che ho vissuto. E ringrazio Gianni Morandi e i vertici Rai. Il punto è che i numeri e i risultati sono lì a dare risposte, un po' come per Spalletti a Napoli. Tra non molto inizieremo a lavorare alla prossima edizione, poi vediamo cosa accadrà. Sono contento di andare avanti".