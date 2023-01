Dybala: "Napoli-Juventus? Gara bellissima, non è facile al Maradona. Spero vinca..."

Ultimisisme Calcio Napoli - “Che gara sarĂ Napoli-Juventus?”. Hanno chiesto anche questo a Paulo Dybala - da ex juventino - nel post partita di Roma-Genoa di Coppa Italia in diretta a Mediaset. “SarĂ una partita bellissima, non è facile giocare a Napoli e c’è un largo vantaggio a favore degli azzurri. SarĂ una bella partita da vedere sul divano… che vinca il migliore”, ha replicato l’attaccante argentino che ha deciso il match e che porterĂ - tranne sorprese - a un Napoli-Roma per i quarti di finale della competizione.Â